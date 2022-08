Požar pod Socerbom pogasili, območje bodo še naprej zalivali

Požar pod Socerbom je pogašen, zagotavljajo koprski gasilci, ki sicer še naprej zalivajo območje z vodo. Ocenjujejo, da je pogorelo okrog 120 hektarjev naravnega okolja. Naselij in kmetijskih površin ogenj ni prizadel, je povedal Jan Brodar s koprske gasilske brigade. Prepričan je, da bo zagorelo še kje. Poudaril je, da območje še vedno nadzorujejo. Na območju državne meje med Ospom, Socerbom in Prebenegom so plameni uničili iglast gozd, grmičevje in travnate površine. Bližnji nasadi oljk in vinogradi niso poškodovani, je pojasnil.

Od noči na torek so na slovenski strani požarišča vrstile izmene gasilcev iz različnih delov države, hkrati jih je delalo do 150. Kljub težavnemu delu na skoraj nedostopnem območju Kraškega roba oziroma Brega med gasilci ni bilo omembe vrednih poškodb, je dejal Brodar.

O vzrokih za požar pod Socerbom policisti še ne morejo ugibati, saj si še niso mogli ogledati kraja dogodka. V sodelovanju z italijanskimi kolegi pa še naprej zbirajo informacije o štirih manjših požarih, ki so se vneli v torek na Krasu. Predmete, ki so jih našli na požarišču, so poslali na analizo, je povedala predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Vremenoslovci za slovensko Istro napovedujejo še najmanj deset dni suše, vročine in vetra. Brodar je prepričan, da bodo kmalu morali gasiti še kakšen požar v naravi. »Bil bi presenečen, če ne bi bilo treba,« je dejal.

Na splošno je letošnje poletje za gasilce v slovenski Istri izjemno naporno, posebej za prostovoljce. Predsednik regijskega sveta Gasilske zveze Miran Gregorič je opozoril, da je poleg medijsko izpostavljenih požarov tudi veliko manjših, ker, kot je videti, ljudje niso primerno osveščeni. »Kurijo in ogenj jim zbeži,« je opozoril.