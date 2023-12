Požar uničil trgovino v pritličnih prostorih

Gasilci iz Pordenona in iz kraja San Vito al Tagliamento so danes zjutraj ob 8.30 posredovali v Zoppoli na Pordenonskem, kjer se je vnel požar v trgovini, ki se nahaja v prizemnih prostorih dvonadstropne hiše. Ko so prispeli na kraj, je ogenj že zajel celotno pritličje, z gašenjem pa so preprečili, da bi se razširil še na celotno stavbo. Po pogasitvi požara so zavarovali poškodovane prostore. Ugotovili so, da se je ob visokih temperaturah, ki so nastale med požarom, poškodovala tudi struktura podstrešja, zaradi česar so morali odrediti neuporabnost objekta. Vzroke požara, v katerem na srečo ni bil nihče poškodovan, še preiskujejo.