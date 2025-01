Požar v dijaškem domu v Ljubljani: eden v kritičnem stanju zaradi opeklin

V zgodnjih jutranjih urah, nekaj pred 4. uro, je zagorelo v stavbi Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski ulici v Ljubljani. Predstavniki policijske postaje Ljubljana Center, Gasilske brigade Ljubljana in UKC Ljubljana so v izjavi za medije pred nedavnim pojasnili, da vzrok požara še ni znan. Iz ogroženega območja so rešili 45 oseb, evakuirali pa so skupno 363 ljudi. Na intervenciji je sodelovalo 77 gasilcev iz štirih enot s 23 vozili.

Vodja urgentnega kirurškega bloka na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Uroš Tominc je pojasnil, da so od 11 poškodovanih, ki so jih sprejeli na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, šest pripeljali na urgentni kirurški blok. Od teh je eden v kritičnem stanju zaradi opeklin, ostalih pet na urgentnem bloku pa se je poškodovalo pri reševanju, ko so večinoma skakali iz prvega nadstropja. Dva od teh bosta po besedah Tominca ostala hospitalizirana v bolnišnici, kjer bosta predvidoma potrebovala nadaljnjo kirurško oskrbo. Kot so že prej sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra, bosta dve osebi zaradi zloma hrbtenice in zloma skočnice operirani na travmatologiji klinike. Ostali poškodovani bodo najverjetneje preko dneva odpuščeni domov.

Mediji so poročali, da se po navedbah dijakov požarni alarm v domu ni sprožil, a policija za zdaj tega še ni potrdila. Prav tako ni jasno, ali so bile v domu urejene požarne stopnice. Med poškodovanimi so večinoma mladoletni, nimajo pa podatka, da bi bili med evakuiranimi tudi zaposleni v domu