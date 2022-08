Požar v kubanskem skladišču nafte se širi

Kubanske interventne službe se še vedno borijo s požarom, ki je v petek zvečer izbruhnil v skladišču goriva na zahodu otoka. Požar je doslej terjal eno smrtno žrtev, še 16 gasilcev je pogrešanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Požar je v petek sprožila strela, ki je zadela enega od osmih tamkajšnjih rezervoarjev z gorivom. Trije rezervoarji so se odtlej sesuli, zadnji med njimi danes.

Prizorišče nesreče gasijo številni gasilci in letala s Kube kot tudi iz Mehike in Venezuele, ki sta v nedeljo poslali pomoč po prošnji, ki so jo kubanske oblasti podale »prijateljskim državam«. Pripravljenost za pomoč je danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass izrazil tudi kitajski predsednik Xi Jinping.

V industrijskem požaru je bilo doslej poškodovanih prek 100 ljudi, večina jih je poškodbe utrpela ob eksploziji drugega rezervoarja, do katere je prišlo med gašenjem rezervoarja, ki je prvi zagorel. 24 ljudi je hospitaliziranih, pet pa jih je v kritičnem stanju, še navaja AFP.

Več kot 4000 prebivalcev kraja Matanzas je bilo evakuiranih, poroča španska tiskovna agencija EFE. Matanzas, ki se nahaja 100 kilometrov vzhodno od prestolnice Havane, sicer šteje 140.000 prebivalcev.

Po podatkih državnega naftnega podjetja Cupet, je bilo v prvem rezervoarju v času nesreče 26.000 kubičnih metrov surove nafte. Še enkrat toliko nafte je bilo v drugem rezervoarju, podatka o količini nafte v tretjem rezervoarju pa trenutno še ni.

To skladišče zalaga največjo kubansko termoelektrarno, tako da požar predstavlja tudi resno gospodarsko grožnjo za Kubo. Ta se je sicer že pred to nesrečo več mesecev soočala s pomanjkanjem elektrike, zaradi česar so ponekod na otoku trpeli izpade dobave električne energije.