Poziv za srečanje Roberta Goloba in Giorgie Meloni

»Giorgia Meloni je bila pred kratkim v Beogradu, obiskala je že Hrvaško in zakaj ne bi prišla tudi v Slovenijo,« se sprašuje italijanski poslanec v slovenskem parlamentu Felice Ziza. Prepričan je, da bi srečanje med predsednico italijanske vlade in predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom koristilo ne samo državama, temveč tudi slovenski manjšini v Italiji in italijanski v Sloveniji. »Odnosi med sosedoma so zelo dobri, lahko pa bi bili še boljši,« pravi Ziza, ki bo v naslednjih dneh uradno predlagal Golobu srečanje z italijansko kolegico. Če ne gre drugače, tudi v Rimu.

Italijanska premierka je na srečanju z Golobom novembra 2023 napovedala, da bi lahko prišla v Slovenijo na otvoritev EPK Nova Gorica - Gorica ali na 20. obletnico vstopa Slovenije v EU. To se ni zgodilo. Ziza, ki obsoja vandalsko početje proti slovenskemu generalnemu konzulatu v Trstu, meni, da je sedaj napočil čas za njeno drugo uradno srečanje z Golobom.

Bomo videli, če bo njegov poziv kaj zalegel. Iz diplomatskih krogov v Rimu in Ljubljani smo vsekakor neuradno zvedeli, da srečanja vodji dveh vlad (še) ni na dnevnem redu.