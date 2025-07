Pozor na današnje zastoje na Primorski avtocesti

Današji koncert na zagrebškem hipodromu, na katerem bo nastopil Marko Perković - Thompson utegne povzročati preglavice tudi voznikom na primorski avtocesti. Koncerta kontroverznega hrvaškega pevca se bo namreč udeležilo okoli pol milijona ljudi, promet v Zagrebu in okolici bo popolnoma paraliziran. Vozniki se bodo po napovedih pristojnih za pot na Hrvaško odločali za vožnjo mimo Lubljane oziroma Postojne, zaradi česar utegnejo nastati na primorski avtocesti večji prometni zastoji.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji. Kljub temu se bo dogodka udeležila množica ljudi, koncert že velja za največji logistični projekt v zgodovini samostojne Hrvaške. Za varnost bo skrbelo okoli 6500 policistov in 5000 redarjev, postavili so tudi poljsko bolnišnico z dvesto ležišči.