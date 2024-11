Pred usodnim dejanjem poslala sporočilo in so jo zadnji hip ustavili

Preteklo soboto zvečer se je v kraju Azzano Decimo na Pordenonskem 60-letna ženska, ki doživlja hudo osebno stisko, odločila za usodno dejanje. Nameravala je skočiti z mostu Corva v spodnjo reko Meduna v globino okrog šestih metrov. Pred usodnim korakom je možu poslala poslovilno sporočilo. Ta ga je vzel povsem resno in je nemudoma poklical na pomoč karabinjerje, pri čemer je tudi sam stekel do mostu.

Dosegel je ženo, ki je že prekoračila železno ograjo, in jo uspel zadnji hip zagrabiti za roko, pri čemer je obvisela nad prepadom. Tedaj so prispeli tudi karabinjerji, ki so jo uspeli prijeti in so tako preprečili usodno dejanje. Ko so žensko rešili, so jo prepeljali v bolnišnico, kamor so jo sprejeli na opazovanje.