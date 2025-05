Prehod hladne fronte je bil kar hiter in občuten

Prehod hladne fronte je bil sinoči kar hiter in občuten. Pojavljale so se padavine, deloma plohe in nevihte. Količine po pričakovanjih niso bile ravno izdatne, ponekod so bile razmeroma skromne. Največ dežja je padlo v alpskih in predalpskih predelih, kjer so ponekod namerili do okrog 30 litrov dežja na kvadratni meter, najmanj pa ga je bilo na Goriškem in na Tržaškem, kjer je povečini padlo le nekaj več kot pet litrov na kvadratni meter.

Zapihala je burja, ki je v Tržaškem zalivu po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa dosegla hitrost 80 kilometrov na uro in je začel pritekati nekoliko hladnejši zrak. Današnje jutranje temperature so bile na Kraški planoti od 8 do 10 stopinj Celzija, na Goriškem okrog 10 stopinj Celzija in ob morju 13 stopinj Celzija. Najhladneje v deželi je bilo v Plodnu, kjer so namerili točno ničlo in pri Beli peči, kjer so namerili 0,2 stopinji Celzija.

Danes bo povečini sončno, v gorah bo v popoldanskih urah nastajala kopasta oblačnost in bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

Jutri in v nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Ponekod bodo zlasti v popoldanskih urah nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 21 stopinj Celzija.