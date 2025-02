Prestolnica kulture tudi prestolnica skrajno desne AfD

Nemški Chemnitz ter Nova Gorica in Gorica si letos delijo naslov Evropske prestolnice kulture. To pa je, verjetno, edino, kar jih druži. Vsaj tako gre sklepati po izidu nedeljskih političnih volitev v Nemčiji. Že pred volitvami je mesto na Saškem, nekdanji Karl Marx Stadt, veljalo za utrdbo skrajnodesničarske Alternative für Deutschland, kar so nedeljske glasovnice potrdile.

AfD je postala večinska stranka. Prejela je 32,7 odstotka glasov, kar 11,1 odstotka več kot na prejšnjih političnih volitvah pred štirimi leti.Za volitve v Chemnitzu je vladalo veliko zanimanje. Številni italijanski časopisi so pred dnevi objavili reportaže iz tega saškega volilnega okraja, ker naj bi se prav tu začel pohod nemške skrajne desnice vladi naproti. Avgusta 2018 se je kakih tisoč ksenofobno razboritih pretepačev zneslo nad skupino priseljencev. Dogodek je bil v Nemčiji zelo odmeven, sledili so mu podobni rasistični izpadi v drugih mestih, predvsem na območju nekdanje Nemške demokratične republike, kar je AfD spretno izkoristila. Tako se je zgodilo, da je Evropska prestolnica kulture postala ... nemška prestolnica skrajne desnice.

V Chemnitzu je bil v nemški parlament neposredno izvoljen lider AfD, 81-letni Alexander Gauland. Ta se je pred meseci znašel v središču italijanske kronike, potem ko se je razvedelo, da ni mogel preživeti počitnic v hotelu Elephant v Brixnu na Južnem Tirolskem, ker je bil, prav zato, ker je bil vodja skrajnodesničarske stranke, nezaželen.