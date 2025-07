Pretočnost ankaranskega kanala s sladko vodo bodo naposled ohranili

Po burnem odzivu zaradi namere Luke Koper, da na ankaranski bonifiki poglobi kanal, kar bi lahko s slano vodo uničilo območje, kjer so kmetje skoraj 100 let namakali zelenjavo, je kmetijsko ministrstvo očitno našlo rešitev. Z vpletenimi so se med drugim dogovorili za ohranitev pretočnosti kanala s sladko vodo in za začetek postopkov za nov namakalni sistem.

Novico so sicer sporočili manj kot dan po tem, ko so ankaranski občinski svetniki zahtevali takojšnjo zaustavitev gradbenih del na projektu ureditve kanala in dopolnitev projektne dokumentacije. Težave ob ankaranskem obrobnem kanalu so se sicer pojavile pred dobrim tednom, ko je Luka Koper objavila načrte, da tam poglobi kanal, zaradi česar bi na območje začela pritekati slana voda.