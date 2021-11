Včeraj ob 11.20 je 18-letni italijanski voznik na cesti med Lokvijo in Lipico v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na bankino in bočno trčil v drevo. Njegovega enako starega sopotnika na zadnjem sedežu, prav tako državljana Italije, je vrglo iz vozila, pri čemer se je poškodoval. Prepeljali so ga v splošno bolnišnico Izola. Voznik in sopotnik na prednjem sedežu pa sta bila nepoškodovana. Vozniku sledi plačilni nalog, je sporočila policija.