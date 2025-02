Pri Mostu na Soči odkrili 350-kilogramsko granato

Morda je bila ena zadnjih granat, ki so jo italijanski vojaki tik pred kaotičnim umikom po kobariškem preboju oktobra 1917 izstrelili na avstrijske položaje, pa še ta ni eksplodirala, ampak se je le zarila meter in pol globoko v lapornata tla. V ponedeljek jo je po dobrih 107 letih počivanja izkopal delavec pri gradbenih delih, pirotehniki državne enote pa so jo odpeljali na varno.

»Bila je zarita v lapornati zemlji, meter in pol pod površjem. Bila je izstreljena, padla je na cilj, vendar je imela napako na vžigalniku in se je le zarila globoko v tla. Zaradi tovrstnih napak je zatajilo precej takih granat,« nam je eno večjih najdb v zadnjem času včeraj opisal poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodidranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič. V ponedeljek nekaj pred tretjo uro popoldne so jih namreč poklicali iz okolice Mosta na Soči, kjer je delavec ob kopanju s kopačem naletel na nenavadno najdbo.

Šlo je za 305-milimetrsko in 350 kilogramov težko italijansko granato, ki je verjetno v zadnjih bitkah prve svetovne vojne priletela nad Most na Soči in se tam le topo zarila v tla. Ob njej so našli še prebojno nemško topovsko granato kalibra 77 milimetrov, ki pa ni zatajila, ampak so jo očitno avstrijski ali nemški vojaki tam pozabili, ko so se premaknili na nov položaj. Obe granati so pirotehniki državne enote varno naložili v vozila in ju odpeljali v skladišče, kjer bosta počakali na uničenje.

Danijel Cek/Primorske novice