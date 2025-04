Pri Sindikatu slovenske šole upajo na vnovično volilno uveljavitev

Od danes, ponedeljka 14., do srede, 16. aprila, potekajo na šolah vseh stopenj v Italiji volitve v enotna sindikalna predstavništva. Volitve so tudi v Furlaniji - Julijski krajini in zaobjemajo tudi šole s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezične šole.

Na volilno preizkušnjo so se pripravili tudi v Sindikatu slovenske šole, ki se je na zadnjih tovrstnih volitvah leta 2022 lepo uveljavil. Ali bo tudi letos tako? Vodja sindikata Katja Pasarit upa v podoben rezultat, pri čemer opozarja, da so šole trenutno zelo obremenjene tudi z izvajanjem projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Gre za hud zalogaj tako za administracijo kot za zaposlene, pravi.

SSŠ je svoje kandidate predstavil na vseh slovenskih oz. dvojezičnih šolah na Tržaškem, Goriškem in Videmskem razen v dveh primerih: tako kandidatov oz. kandidatk slovenskega sindikata ni na Večstopenjski šoli Nabrežina na Tržaškem ter v tehniškem višješolskem središču Cankar-Zois-Vega na Goriškem. Povsod drugje pa so prisotni, tudi na dvojezični šoli v Špetru, kjer so drugače na prejšnjih volitvah prvič izvolili svojega predstavnika. Ponekod ima sindikat enega kandidata, ponekod dva, na eni šoli pa so vsi trije kandidati za enotno predstavništvo iz vrst SSŠ, dodaja Pasarit.

Sindikat je v prejšnjih tednih v teku volilne kampanje izvedel zborovanja, na katerih je bolj podrobno iznesel svoj program. Med glavnimi točkami je na prvem mestu skrb za slovensko šolo, ki pluje v razburkanih vodah, tako da je treba slediti vsemu dogajanju, kot dokazuje sicer do leta 2027 rešeno vprašanje morebitnega krčenja šolske mreže. Potem so individualne pravice zaposlenih in rešitev vprašanja priznavanja študijskih naslovov, ki je še vedno hud trn v peti, ter potrebe, ki jih je osebje izneslo na sejah in katerim se bodo še naprej posvečali.

Za SSŠ so letošnje volitve, kot piše na priložnostnem letaku, izredne važnosti. Sindikatu je bila sicer leta 2019 priznana pravica do enega letnega sindikalnega dopusta, vendar si mora polnopravno priznanje reprezentativnosti še priboriti. Vsekakor so razlogi za glas za SSŠ, še piše v letaku, v tem, da je SSŠ edini sindikat, ki v odnosu do šolskih oblasti postavlja slovensko šolo na prvo mesto, dalje edini sindikat, ki se na osebje obrača izključno v slovenščini, edini, ki zagovarja interese slovenske šole v Italiji v stikih z italijanskimi političnimi predstavniki ter s predstavniki Republike Slovenije, izvoljena predstavnica SSŠ v Višjem šolskem svetu v Rimu pa si prizadeva za oblikovanje predlogov in pobud glede na potrebe in posebnosti slovenske šole ter oblikuje ustrezne predloge za prilagajanje pravilnikov in zakonodaje za šole s slovenskim učnim jezikom, zaključuje letak.