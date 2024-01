Pri truplu moškega s pobočja Krna gre za pogrešanega iz notranjosti Slovenije

Pri truplu moškega, ki so ga v sredo našli na pobočju Krna, gre za pogrešanega 48-letnika z območja Upravne enote Postojna, so danes sporočili s Policijska uprava (PU) Nova Gorica. Tako so v sredo pozno popoldne pokazali rezultati nadaljnjega identifikacijskega postopka, so pojasnili.

Policijo so v torek zvečer obvestili, da svojci pogrešajo moškega, ki se je prejšnjega dne odpravil proti Krnu. Kljub številnim aktivnostim pogrešanega v torek pozno zvečer še niso našli. Pač pa so na parkirišču blizu planine Kuhinja v bližini vasi Krn našli njegovo vozilo.

Iskanje so nadaljevali v sredo zjutraj. Pri iskanju so poleg bovških policistov in policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica sodelovali tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in domačini. Omenjeno truplo so ob približno 9.30 našli nad Kožljakom pod Krnom na nadmorski višini 1767 metrov, zdravnik Zdravstvenega doma Tolmin pa je odredil obdukcijo.

Moškemu je najverjetneje zdrsnilo na zmrznjenem snegu med vzponom proti Krnu, med padcem pa je podlegel poškodbam, so v sredo zapisali na PU Nova Gorica.