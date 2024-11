Približujeta se kar dve hladni višinski jedri, njun vpliv pa bo omejen

Ob vremenski spremembi, ki se bo udejanjala v začetku prihodnjega tedna, po vsej verjetnosti na našem območju ne bo omembe vrednih padavin. Prišlo bo do občutnejše ohladitve, ki bo zaznavna zlasti v dnevnih urah, mraz pa bo povečevala tudi burja. Prevladovalo bo občasno bolj oblačno vreme, padavinska območja pa bodo, kot kaže, povečini oddaljena od naših krajev. Približujeta se dve hladni višinski jedri, prvo od vzhoda, drugo od severa, ki pa bosta povečini oddaljeni od naših krajev. Eno se bo zadrževalo v glavnem nekoliko bolj vzhodno od nas, drugo pa precej bolj na zahodu.

Evolucija je sicer še nekoliko negotova, ker se višinska jedra gibljejo samostojno in so odcepljena od ostalega dogajanja, pri čemer je možno, da bosta njuna pot in lokacija malo drugačni. Toda po zadnjih izračunih vseeno kaže, da bosta nekoliko preveč oddaljeni, da bi lahko tudi s padavinami vplivali na vreme na našem območju, kar je kazalo še do pred nedavnim. Prinašata pa bolj mrzel zrak, občasno oblačnost in okrepitev burje.

Jutri (nedelja) bo prevladovalo sončno vreme, burja se bo že nekoliko okrepila. Hladnejši zrak pa ne bo še dosegel naših krajev, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 16 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno ali zmerno oblačno, občasno lahko spremenljivo. Pihala bo zmerna burja, ki se bo v torek okrepila. Iz dneva v dan bo zlasti čez dan nekoliko hladneje.

V sredo kaže na bolj oblačno vreme, pihala bo zmerna do močna burja. Še nekoliko hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 10 stopinj Celzija, v Sloveniji do okrog 7 stopinj Celzija, najnižje nočne temperature pa na Kraški planoti okrog ničle ali rahlo višje, na Goriškem okrog 3 stopinj Celzija in ob morju okrog 8 stopinj Celzija. V Sloveniji se bo ponoči živo srebro marsikje spustilo rahlo pod ničlo.

V četrtek se bo predvidoma proti Alpskemu grebenu spustilo še eno hladno višinsko jedro, ki bo, kot kaže, pristalo na italijanskem severozahodu.