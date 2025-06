Prihaja še bolj vroč zrak, ničla bo poskočila na 5200 metrov

V prihodnjih dneh bo s subtropskim anticiklonom naše kraje oplazil še bolj vroč zrak. Ničta izoterma, ki se trenutno zadržuje na višini okrog 4000 metrov, se bo jutri in v nedeljo povzpela na višino okrog 5200 metrov, kar je med najvišjimi vrednostmi namerjenimi doslej v juniju. Anticiklon bo v višinah zelo soliden in bo zato zagotavljal veliko vremensko stanovitnost. Visoke bodo tudi prizemne temperature, otoplitev pa bo v primerjavi z dogajanjem v višjih slojih ozračja vseeno nekoliko manjša. Najvišje dnevne temperature bodo sprva podobne današnjim. Ozračje pa bo ravno zaradi zelo toplega zraka v višinah v prihodnjih dneh še bolj ustaljeno, kar pomeni, da se bo marsikje povečala toplotna obremenitev, ki bo tako kar velika. Povečal se bo tudi občutek soparnosti.

Višek vročine bo predvidoma sredi prihodnjega tedna, ko se bodo najvišje dnevne temperature na Goriškem vzpenjale do okrog 35 stopinj Celzija, na Kraški planoti do okrog 33 stopinj Celzija in ob morju do okrog ali rahlo nad 30 stopinj Celzija. Tople bodo tudi noči. Vročina bi po zdajšnjih izračunih lahko začela počasi popuščati proti koncu prihodnjega tedna, ko naj bi naše kraje dosegel manj vroč in bolj vlažen atlantski zrak.

Arso je zaradi visokih temperatur vse do torka, do koder segajo pač opozorila, objavil oranžno opozorilo.