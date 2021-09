Prireditev na Rabu spet brez Italije

V spomin na 11. september 1943, ko so taboriščniki osvobodili italijansko fašistično taborišče Rab, je tam v soboto potekala tradicionalna spominska slovesnost. Prireditve na pokopališču taborišča Kampor so se udeležili svojci taboriščnikov iz Slovenije in Hrvaške, poleg njih pa še domačini z Raba, predstavniki lokalnih oblasti, slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem ter zastopniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Govorniki so poudarili potrebo po ohranjanju zavedanja o skupni antifašistični tradiciji. Osrednji govornik na prireditvi je bil slovenski poslanec Predrag Baković (SD), ki je poudaril zavedanje človečnosti. »Interniranci, ki so razorožili sovražnikovo vojsko na Rabu, svojim krvnikom niso sodili z maščevanjem, temveč mnogim celo pomagali pri vrnitvi v matične domovine. Vse to se na prvi pogled zdi nepredstavljivo, a ko pogledamo z distance, se zavemo, da je največja zmaga človeka v tem, da je ta kljub vojnim grozotam zmožen prekiniti zlo razčlovečenja,« je dejal Baković.

Na prizorišču so plapolale zastave Hrvaške, Slovenije, EU in mesta Rab, na prireditvi - kot vedno doslej - ni bilo uradnih zastopnikov Italije, ki na spomenik ni nikoli poslala niti svojega spominskega venca. To bi lahko naredila preko svojega veleposlaništva v Zagrebu. Pač pa so se taboriščnikom večkrat poklonili predstavniki zveze partizanov VZPI-ANPI in drugih italijanskih združenj.