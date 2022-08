V današnjem Poletnem miksu imate na voljo zadnji del reportaže Petra Verča o obisku Rima, Anzia, Ponze, Ventoteneja in Neaplja brez avta in 29. nadaljevanje romana Igorja Škamperleta Sneg na zlati veji. Sara Terpin in Carlo Ghio vam predstavljata pristna doživetja na obali, vilevampi pa vas bodo razveselili z vinjeto.