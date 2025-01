Protesti študentov iz Srbije dosegli tudi Trst

V Srbiji se od novembrske zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi, zaostrujejo družbene razmere. Protesti, ki jih vodijo študentje, vse bolj jezijo oblasti. Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je tako v torek stavkajoče študente opozorila, da bi v primeru nadaljevanja blokad fakultet lahko izgubili pravico do brezplačnega študija in bivanja v študentskih domovih ter da bi fakultete lahko privedli do finančne blokade in bankrota, poroča tiskovna agencija STA.

Protesti pa se iz Srbije širijo tudi drugod po Evropi. V Trstu so se včeraj zbrali pripadniki krajevne srbske skupnosti, da bi opozorili na dogajanje v Srbiji. S transparenti v srbščini in italijanščini so spraševali:

»Kdo je kriv?« (za padec nadstreška in smrt petnajstih oseb). »Korupcija je rana naše družbe«. Protesti pa zadevajo širše nelagodje v državi. V prvi vrsti protestniki obsojajo sistemsko korupcijo

»Vprašanje je jasno: kdo je spravil v žep 65 milijonov evrov, kolikor je znašala obnova železniške postaje v Novem Sadu? Čeprav gre za javno zadevo, je veliko prikritega, krivci pa so nekaznovani,« je na tržaškem Velikem trgu dejala Jelena Ivić, ki je sodelovala pri organizaciji solidarnostnih protestov tudi drugod po Italiji in je v stiku s srbskimi študenti. Tudi v Trstu je »tihi« protest potekal slično kot drugod. Udeleženci so petnajstim žrtvam nesreče v Novem Sadu posvetili petnajstminutni molk, zahteve in solidarnost so izražali s transparenti.