Pustarjem bo, kot kaže, vreme kar naklonjeno

Celotno pustno obdobje od petka dalje bi lahko, kot kaže po zdajšnjih izračunih, potekalo s stanovitnim vremenom brez omembe vrednih padavin, pravzaprav lahko ponekod tudi ob vsaj delni jasnini. Naše kraje pa bo ob koncu tega tedna dosegel hladnejši severni zrak in bo povečini pihala šibka burja, ki bo nekoliko povečevala občutek mraza.

Naše kraje bo, kot smo poročali, sredi tedna doseglo ciklonsko območje z vremensko fronto, ob katerem se bo vreme poslabšalo. V torek bo že več vlage in bodo možne manjše krajevne padavine, ki se bodo nato v sredo okrepile in bodo ponekod lahko močne. Zapihala bo zmerna do občasno lahko močna burja, meja sneženja se bo proti koncu poslabšanja spustila do nadmorske višine okrog 800 metrov.

Od četrtka se bo od zahoda krepil anticiklon in se bo zračni tlak že precej zvišal. V četrtek bo precej sončno z morebitno zmerno oblačnostjo, pihala bo zmerna burja.

V petek bo precej sončno, burja bo oslabela.

V noči na soboto se bo proti Alpam v višinah od severozahoda spuščalo območje hladnejšega zraka, ki bo oplazilo tudi naše kraje. Sprva bi lahko povzročilo nekaj krajevne nestanovitnosti in oblačnost, morebitne manjše prehodne padavine so po zdajšnjih izračunih bolj malo verjetne. V soboto čez dan se bo predvidoma vsaj delno razjasnilo, zapihala bo burja, ki bo, kot kaže, šibka ali kvečjemu občasno ponekod zmerna. Temperature se bodo spuščale.

V nedeljo bo vreme podobno in v glavnem precej sončno, hladnejši višinski zrak, ki se bo nekoliko poglabljal, pa bi lahko ponekod povzročil nekaj krajevne nestanovitnosti z manjšimi kratkotrajnimi krajevnimi padavinami.

Pustni ponedeljek in torek bosta po zdajšnjih izračunih potekala pod vplivom solidnega anticiklona s toplim višinskim zrakom, ki bo zagotavljal veliko stanovitnost. Možno, da bo ponekod v nižinah nastal temperaturni obrat in da se bosta povečali vlaga in oblačnost.