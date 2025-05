Razen ponekod ob morju pestro vremensko dogajanje

Vremenska fronta se zadržuje nad severnimi goratimi predeli, kjer se je močno povečala nestanovitnost. Zlasti v predalpskem svetu se pojavljajo močne nevihte, mestoma z nalivi in tudi s točo. Ponekod so zaradi ponavljajočega dogajanja že padle izdatne količine dežja. Malo drugače je na Tržaškem, kjer piha okrepljen jugo, ki je presegel hitrost 50 kilometrov na uro in ponekod prevladuje, kot se večkrat dogaja ob podobnih vremenskih stanjih, spremenljivost. V prihodnjih urah se bo podobna vremenska slika nadaljevala, postopno pa gre pričakovati tudi na Tržaškem večji vpliv vremenske fronte. Ob občasni spremenljivosti, ki bo vsekakor pogostejša ob morju, je pričakovati spremenljivo oblačnost ter krajevne plohe in nevihte. Popoldne ali zvečer bo na Tržaškem jugo obrnil v burjo. Proti nam bo postopno začel pritekati nekoliko hladnejši zrak.

Nestanovitno vreme s pogosto spremenljivostjo in občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi jutri in v prihodnjih dneh, vsaj do vključno četrtka. Jutri in v sredo bodo tudi na Tržaškem padavine pogostejše. V petek se bo možnost padavin zmanjšala. Hladneje bo.