Razkril je laž italijanske desnice

O manipulirani fotografiji ustrelitve slovenskih fantov s strani italijanskih vojakov je bilo veliko napisanega in povedanega. Malokdo ve, da je življenjske zgodbe petih ustreljenih (31. julija je minilo 80 let od tragičnega dogodka) iz Dan v Loški dolini odkril in raziskal danes 84-letni Tone Šepec, sicer nekdanji kamnosek, ki je v Loški dolini poznan kot amaterski režiser, igralec in pesnik. Že kot otrok je doživel grozote vojne, kot član Zveze združenj borcev za vrednote NOB še vedno raziskuje lokalno zgodovino in je, kot rečeno, odkril obraze petih mladih domačinov.

Do ustrelitve je prišlo na Križni gori nad vasico Sv. Ana v Loški dolini. Italijanski okupatorji so ta dogodek, kakor tudi številne druge svoje zločine, fotografsko zabeležili. Originalno fotografijo, ki je po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 prišla v roke partizanom, hranijo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (arhivska števila 11818), pojavila se je tudi v več slovenskih knjigah. V Italiji so posnetek z lažnim ter izmišljenim podnapisom večkrat prikazali ob dnevu spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre.