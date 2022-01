Na Hrvaškem beležijo rekordne cene goriv. Liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina se je na črpalkah družbe Ina podražil za 24 lip in po novem stane 11,37 kune (1,52 evra), liter dizelskega goriva za 21 lip in stane 11,29 kune (1,51 evra). Povišek je bil še večji na nekaterih drugih črpalkah. Cene so med drugim višje tudi na avtocestnih bencinskih servisih.