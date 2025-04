Reševali najstnika, ki je obtičal na Polovniku in noč prespal na prostem

Najstnik, ki se je sredi tedna sam odpravil na Polovnik, je zvečer ostal brez moči za sestop v dolino. Po klicu na pomoč je 17-letnik čez noč ostal na gori, zjutraj pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v dolino, poročajo Primorske novice.

Policisti in gorski reševalci so klic na pomoč dobili v sredo okoli 20.43. Na Polovniku, nad vasjo Čezsoča, je na 1550 metrih nadmorske višine obtičal 17-letni nemški državljan. Ker so skupaj z gorskimi reševalci ugotovili, da obnemogel najstnik ni življenjsko ogrožen, so zaradi teme in neprehodnega terena z reševalno akcijo nadaljevali v četrtek zjutraj. Z brniškega letališča je priletela posadka vojaškega helikopterja, ki je nato 17-letnika skupaj z bovškim gorskim reševalcem našla, ga dvignila v helikopter in ga prepeljala na bovško letališče.

V gorski reševalni službi so potrdili, da se je mladi planinec zaplezal na zelo zahtevnem terenu. Prav zaradi terena, na katerem je veliko padajočega kamenja, so se odločili, da bo varneje, če reševalno akcijo izvedejo v jutranjih urah. “S planincem smo bili v stiku in se dogovorili, da bo prespal na prostem,” so pojasnili v bovški gorski reševalni službi. Njihov reševalec letalec se je tako v četrtek zjutraj pridružil posadki helikopterja.