Gorski reševalci iz Rablja so včeraj posredovali skupaj z reševalci finančne policije na stezi št. 664, ki pelje na Špik Hude police, na območju občine Kluže, kjer se je na nadmorski višini 1900 metrov poškodovala ena oseba. Utrpela je domnevni zlom gležnja. Na mestu so ji nudili prvo pomoč, nato so jo naložili na nosila. Z vitlom so jo nato potegnili na reševalni helikopter, ki jo je prepeljal v bolnišnico.