Rezija ima končno spet svojo glavno cesto

V Reziji bo od današnjega popoldneva ob 15.30 spet prevozna nekdanja pokrajinska cesta št. 42 - glavna in v bistvu edina prometna povezava z ostalim svetom - , ki so jo zaradi posledic požara in padavin zaprli za promet v sredo, 20. julija. Pristojne oblasti so tedaj uredile začasno obvoznico po makadamski poti, ki so jo speljali po gruščevju ob reki Rezija. Šlo pa je za začasno ureditev, saj so morali biti vozniki na začasni poti zelo pozorni, med drugim je bilo potrebno tudi večkrat prečkati rečno strugo. Domačini so bili pred odprtjem obvoznice med drugim kar 10 dni odrezani od sveta. Tedaj so sicer za najnujnejše primere za prevoz oz. za spremstvo prebivalcev poskrbeli gasilci, vendar je šlo le za redke izjeme, med katerimi denimo ni bila niti pot v službo. Prebivalce so oskrbovali z najnujnejšim, dovažali so jim hrano, plin in ostalo potrebno.

Danes popoldne bodo ob 15.30 vendarle spet odprli glavno cesto, ki pelje v Rezijo. Po njej bo promet sprva potekal izmenično enosmerno, urejal pa ga bo semafor, je prebivalcem sporočila županja Anna Micelli. Predvidene čakalne dobe bodo v vsaki smeri okrog 6 minut, je ocenila. Dela na cesti se bodo medtem nadaljevala, obvoznico pa bodo zaprli za promet, toda jo bodo v soglasju s civilno zaščito za zdaj še ohranili za primer potrebe.