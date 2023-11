Robert Golob uspešno prestal operacijo kile

Predsednik vlade Robert Golob je uspešno prestal operacijo kile in se dobro počuti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ga bodo predvidoma odpustili v soboto, od sredine prihodnjega tedna pa naj bi že normalno opravljal svoje obveznosti, so še dodali.

V času bolniške odsotnosti ga sicer nadomešča podpredsednik vlade Luka Mesec, so pred dnevi sporočili iz premierjevega kabineta.

Po besedah v. d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana Gregorja Norčiča je Golob v kliničnem centru prestal rutinsko laparoskopsko operacijo dimeljske kile. Golob se je že zbudil iz narkoze, premestili so ga na oddelek, kjer bo nadaljeval z okrevanjem. S potekom operacije so v UKC po besedah Norčiča zadovoljni. Premier do nadaljnjega ostaja na opazovanju, a pričakujejo, da bo v kratkem odpuščen iz bolnišnice.