Rumenega kartona za trenerja SAK Celovec niso preklicali

Nogometna zveza na avstrijskem Koroškem v sredo ni preklicala rumenega kartona, ki ga je prejel eden izmed trenerjev kluba SAK Celovec. Kot so pojasnili, kartona namreč sodnik ni podelil zaradi rabe slovenščine, pač pa zaradi nešportnega vedenja. V klubu so nad odločitvijo zgroženi, pravico bodo iskali pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).

Iz zapisnika disciplinske komisije nogometne zveze je razvidno, da kartona niso preklicali, ker da je bil ta podeljen zaradi »nešportnega vedenja med tekmo (glasnega verbalnega napada trenerja vratarjev proti igralcu nasprotne ekipe) in ne, ker je del pogovora potekal v slovenščini«.