Rusija ustavila dobavo plina Poljski in Bolgariji

Rusija je danes, kot je napovedala, ustavila dobavo zemeljskega plina Poljski in Bolgariji. Ruska družba Gazprom je ob tem zagrozila z dodatnim zmanjšanjem količin plina v Evropo, če bosta državi jemali plin iz tranzita. Bolgarija in Poljska sta tranzitni državi. Če bosta nedovoljeno jemali ruski plin iz količin, namenjenih drugim državam, bodo zmanjšali dobavo za količino v višini odvzetega plina, so sporočili iz ruske družbe.

Poljska ministrica za podnebje Anna Moskwa je potrdila, da od jutranjih ur plin po plinovodu Jamal ne prihaja več.

Rusija je že v torek sporočila, da bo Poljski in Bolgariji danes ustavila dobavo plina, ker nista izpolnili zahteve po plačilu plina v rubljih.

Poljske oblasti so v torek zagotovile, da se je država pripravljala na takšen scenarij in da so skladišča plina trenutno napolnjena 76-odstotno, medtem ko so bila pred letom dni napolnjena 39-odstotno. Poleg tega je poraba plina zdaj manjša kot pozimi. Tudi v Bolgariji so zagotovili, da zaradi morebitne ustavitve dobave kratkoročno ne bodo imeli težav.

Ruska odločitev o enostranski prekinitvi dobave plina nekaterim članicam EU je nov poskus Moskve plin uporabiti kot sredstvo za izsiljevanje, je, potem ko je Gazprom danes ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zatrdila je, da so bili na ta scenarij pripravljeni. Ruski ukrep je označila za nesprejemljiv in neupravičen ter dodala, da je to nov dokaz, kako nezanesljiv dobavitelj je Rusija.