Rusija z dronom zadela sarkofag jedrske elektrarne v Černobilu

Rusko brezpilotno letalo je zadelo betonsko-jekleni sarkofag za zadrževanje sevanja v zaprti jedrski elektrarni v Černobilu in zagorelo, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Raven sevanja na uničenem četrtem bloku elektrarne se ni povečala. Moskva je zanikala napad z besedami, da ne izvaja napadov na jedrsko infrastrukturo.

»Nimam podrobnih informacij. Kar vem, je, da ne more biti govora o napadu na to ali ono jedrsko infrastrukturo. Ruska vojska tega ne počne,» je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Ocenil je, da gre verjetno za še eno provokacijo Kijeva.

Eksplozijo v elektrarni je sicer potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Pojasnili so, da ravni sevanja znotraj in zunaj bloka ostajajo normalne in stabilne.

IAEA, ki ima na območju elektrarne ekipo, je objavila fotografije, s katerih je razvidno, da je dron po trčenju v betonsko-jekleni sarkofag zagorel.

Jedrska elektrarna v Černobilu je zaprta, odkar sta 26. aprila 1986 med varnostnim preizkusom odjeknili eksploziji in razdejali četrti reaktor elektrarne. Nesreča velja za najhujšo jedrsko nesrečo v zgodovini človeštva.

Ruske sile so sicer ponoči nad sever Ukrajine, kjer se nahaja tudi černobilska elektrarna, poslale več kot 100 dronov.

Po ruskih podatkih je bila po ukrajinskem topniškem obstreljevanju v mestu Enerhodar blizu jedrske elektrarne v Zaporožju, ki jo od leta 2022 zasedajo ruske sile, prekinjena oskrba z elektriko in vodo. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass je ukrajinska vojska proti termoelektrarni v Zaporožju izvedla 15 topniških napadov. Na bližnjo jedrsko elektrarno pa napad ni imel vpliva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.