Ryanair z ronškega letališča tudi v Stockholm

Družba Ryanair bo od prihodnjega poletja ronško letališče povezovala tudi s Stockholmom. Nova povezava bo operativna od 2. julija 2025. V Stockholm bo iz Ronk možno poleteti ob sredah in sobotah, in sicer ob 20.50 oz. ob 9.20. Vozovnice so že na razpolago na spletnem portalu ryanair.com. »Zelo smo zadovoljni nad novo neposredno povezavo, ki jo bo letalska družba Ryanair nudila s Stockholmom,« je med drugim izjavil izvršni direktor tržaškega letališča Marco Consalvo. »Skupno z novo destinacijo, bo tako družba Ryanair z ronškega letališča skupno zagotavljala 19 povezav,« je poudaril.