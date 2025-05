S knjigo proti izbrisu palestinske kulture

»Kako ste?« »Mi v Gazi smo v redu. In vi? Kako je z vašo vestjo in vrednotami? Skrbi nas za svet.« S tem bridkim odgovorom se začne eno od pričevanj, ki sta jih v knjigi Daybreak in Gaza, Stories of Palestinian Lives and Culture (Zora v Gazi – Zgodbe o palestinskih življenjih in kulturi) zbrala britanski novinar Matthew Teller in palestinski pisatelj Mahmud Muna. Delo je izšlo oktobra lani z namenom, da prebivalci palestinske enklave, ki so že takoj po začetku vojne postali zgolj statistika, dobijo obraz in glas.

Muna je bil včeraj gost tržaške knjigarne Lovat, kamor ga je povabila bralna skupina Ibriq. Dejal je, da se je za knjižni projekt odločil ob zavedanju, da ga bodo njegove hčerke slej ko prej vprašale: »Kaj si ti počel, ko se je dogajal genocid v Gazi?«

Mahmud Muna ni le avtor, je aktivist, poznan tudi kot jeruzalemski knjigarnar. Z družino namreč upravlja dve knjigarni v središču zasedenega Vzhodnega Jeruzalema, ki sta v več kot 40 letih delovanja postali pomembno kulturno središče, kraj srečevanja in dialoga.

Življenje v Vzhodnem Jeruzalemu, ki ga nadzoruje izraelska vojska, še zdaleč ni varno. Izraelski vojaki so denimo februarja letos udrli v knjigarni in začeli iskati knjige, ki bi pozivale k nasilju. »Vojaki niso govorili niti angleško niti arabsko, s pomočjo prevajalnika na telefonu so ugotavljali naslove,« se Muna danes sarkastično spominja dramatičnega dogodka, ki se je zaključil brez obtožb. Vseeno je preživel dve noči v zaporu, kar je sprožilo splošno zgražanje. »Ob fizičnih napadih se dogaja tudi kriminalizacija kulture, ki spodbuja dialog,« je komentiral knjigarnar.