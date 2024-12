Sanje nekaterih o belem božiču se bodo morda uresničile

V nedeljo bo Alpe dosegla nova hladna fronta in v noči na ponedeljek prešla Slovenijo, je zapisal Arso v dolgoročni vremenski napovedi od 5 do 10 dni. Za njo bo v prihodnjem tednu k nam od severa pritekal razmeroma hladen in suh zrak.

V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. V noči na ponedeljek bo na Primorskem rahlo deževalo, v notranjosti pa povečini snežilo, piše Arso. V severni polovici Slovenije bo padavin manj, v južni pa nekaj več in bo lahko predvidoma zapadlo od 5 do 10 cm snega. Tam, kjer bo v ponedeljek zjutraj nastala snežna odeja, se bo najverjetneje lahko ohranila do božičnih praznikov, pričakuje Arso. Od ponedeljka do petka namreč kaže na razmeroma jasno in hladno vreme. Jutranje temperature bodo večinoma okoli -5, najvišje dnevne pa od 0 do 5 °C.

Hladna vremenska fronta bo v nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek oplazila tudi FJK. Zjutraj bo še povečini delno jasno ali zmerno oblačno. V nedeljo popoldne ali zvečer se bo pooblačilo in se bodo pojavljale plohe, piše meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa. Meja sneženja bo na nadmorski višini 400 do 500 metrov. Po zdajšnjih izračunih ni ravno izključeno, da bi lahko snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote.