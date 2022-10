SDGZ cilja na večje povezovanje

Izziv Slovenskega deželnega gospodarskega združenja bo v prihodnjih letih ta, kako priti do večjega povezovanja in vzajemnosti, saj se zaradi težke situacije čuti potreba po močni organizaciji, ki naj bo glavni akter pri snovanju skupne razvojno-gospodarske strategije slovenske narodne skupnosti v Italiji. To je bilo med drugim slišati na 46. občnem zboru SDGZ, ki je v ponedeljek zvečer potekal v restavraciji Križman v Repnu, kjer so prisotni izvolili novo vodstvo, ki bo naposled izbralo novega predsednika.

Dosedanji predsednik združenja Robert Frandolič je orisal delovanje organizacije v mandatu, ki sta ga oz. ga zaznamujeta pandemija novega koronavirusa in vojna v Ukrajini s podražitvijo energentov. SDGZ je v letu 2020 postalo tisti akter, na katerega so se podjetja lahko obrnila, da so dobila informacije in podporo, reševalo je tudi vprašanja s prefekturo, najpomembnejšo vlogo pa je odigralo ob zaprtju meje med Slovenijo in Italijo, ko mu je uspelo postopoma doseči spremembe, ki so ponovno omogočile sprejemljivo raven normalnosti na obmejnem območju.

Ob zgoščenem poročanju o delovanju sekcij in podjetja Servis je Frandolič omenil predvsem izzive, ki čakajo organizacijo v prihodnjih letih: omenil je vprašanje kadrov in spodbujanja podjetniške kulture (med drugim bodo mlade poslali tudi na prakso v podjetja Slovencev po svetu ter gostili mlade Slovence iz inozemstva v svojih podjetjih – tako bosta že novembra dva praktikanta odšla v Brazilijo). V perspektivi pa je verjetno najpomembnejše dejstvo, da je združenje glavni akter pri snovanju skupne razvojno-gospodarske strategije slovenske narodne skupnosti v Italiji, saj obstaja konkretna možnost, da bi skupnost v prihodnosti dobila pomembna sredstva za gospodarski razvoj. Pri tem je cilj ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest v najbolj perspektivnih sektorjih.

Člani so med drugim izvolili novo vodstvo organizacije, ki ga sestavljajo Robert Devetak, Robert Frandolič, Paolo Hmeljak, Adriano Kovačič, Fabio Pahor, Tomaž Petaros, Fabrizio Polojaz, Peter Sterni in Niko Tenze, katerim se pridružujejo še predsedniki posameznih sekcij Tjaša Devetak (gostinstvo), Maximilian Kralj (obrtništvo), Mirjam Malalan (trgovina na drobno), Marko Petelin (mednarodna trgovina) in Maja Vrtovec (svobodni poklici). Novo vodstvo bo v prihodnje iz svoje srede izbralo novega predsednika SDGZ. Novi nadzorni odbor pa sestavljajo Andrej Berdon (predsednik), Valentina Pahor in Nadja Rupel ter namestnika Ervin Mezgec in Boris Valentič.