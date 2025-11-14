Sedem otrok iz Gaze na zdravljenje v Slovenijo

Na brniško letališče bo jutri (v soboto) okoli 17. ure pristalo letalo iz Jordanije. Iz Amana na zdravljenje v Slovenijo prihaja sedem pacientov iz Gaze, opustošene palestinske enklave, na katero že več kot dve leti padajo izraelske bombe.

Evakuacijo malih žrtev vojne sta omogočili nevladni organizaciji Gaza Kinder Relief in fundacija Pustimo jim sanje, ki jo vodi Danilo Türk, nekdanji predsednik Republike Slovenije. »Naša naloga je bila, da hudo poškodovane otroke in njihove skrbnike evakuiramo iz Gaze v Jordanijo. Slovenska fundacija pa bo poravnala njihove stroške zdravljenja in bivanja v Sloveniji,« je za Primorski dnevnik povedala Alisa Kireeva, soustanoviteljica Gaza Kinder Relief, nevladne organizacije, ki je poznana tudi v Italiji in Trstu. Nevladnikom gre namreč zahvala za evakuacijo mlade Palestinke iz Gaze Weam in njene hčerke Julye, ki je v Trstu na dan prihoda iz Egipta dobila še sestrico Mayo.