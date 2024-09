Seminar za šolnike prvič odprli na Videmskem

Dark Theme

Dvojezična večstopenjska šola v Špetru, poimenovana po Pavlu Petričiču ter najprej zasebna, nato pa državno priznana ustanova, obhaja letos 40-letnico delovanja. Zato se je organizatorjem 59. jesenskega seminarja za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji oz. dvojezične šole v Špetru zdelo prav, da tokrat prvič v zgodovini tega tradicionalnega dogodka priredijo odprtje seminarja v videmski pokrajini. Tako je danes dopoldne slovesno odprtje potekalo v gledališču Ristori v Čedadu ob prisotnosti predstavnikov Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, Ministrstva za izobraževanje Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter številnih predstavnikov krajevnih oblasti, politike in krovnih organizacij Slovencev v Italiji ter seveda množice šolnikov s Tržaškega, Goriškega in Videmskega.

Pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji Lara Pižent (I.Ž.)

Na dogodku, ki ga je obogatil nastop pevk ženskega zbora rezijanskega kulturnega društva Val Resia, je višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji Lara Pižent med drugim poudarila, da je v Italiji slovenski jezik živ in prav tako šola, kar enako velja tudi za videmsko pokrajino, kjer dvojezična šola deluje že 40 let, na Trbiškem se uvaja večjezični pouk in na Videmskem narašča povpraševanje po tečajih slovenščine, Govornica je slovensko šolstvo v Italiji primerjala s hrastom, ki ima globoke korenine ter deblo in krošnjo, pri čemer je vsak učenec list, za katerega je treba skrbeti. Gre za trdno zasidranost v zemlji, a tudi za premikajoči del rastline, kar nas spodbuja, da začenjamo razmišljati drugače, je dejala Pižent in dodala, da korenine gradijo odnose in zavezništva ter sooblikujejo svet, ki jih obkroža, zato je izziv ta, da se množijo povezave in gradijo odnosi, da se drevo slovenske šole v Italiji oblikuje na nov način, saj če se bomo oklepali le statusa quo, bodo veje rasle le v eno smer in drevo bo v nevarnosti, da pade.

Direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj

Vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini je opozoril na priprave na novo šolsko leto, ki so bile za njegov urad posebne, saj so izpeljali razpise in redno zaposlili 28 šolnikov, do decembra pa jih bodo še 23. Spomnil je na vprašanje ravnateljstev, ki je za letošnje šolsko leto 2024/2025 začasno, a ne dokončno rešeno, zato je politiko pozval, naj se čim prej loti reševanja zapletenega vprašanja, ki terja zapleten odgovor. Giacomini je tudi prebral pismo generalne direktorice Deželnega šolskega urada za FJK Daniele Beltrame, medtem ko je v imenu Občine Čedad prisotne pozdravil odbornik Flavio Pesante. Direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj pa je seminar označil za priložnost, da se spoznanja in dobre prakse iz Slovenije prenesejo v zamejstvo ter da pride do stalne rasti in spoznavanja šolskega okolja ter povezovanja med slovenskimi šolami v Italiji in Sloveniji. Logaj je še zadnjič nastopil v direktorski vlogi, saj odhaja v pokoj, tako kot Carolina Visentin, dosedanja ravnateljica večstopenjskih šol pri Sv. Ivanu in v Nabrežini na Tržaškem. Obema so se organizatorji zahvalili za opravljeno delo in ju počastili.

Nastop pevk ženskega zbora rezijanskega kulturnega društva Val Resia (I.Ž.)

Plenarno predavanje je letos imel Miha Kovač, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je poglobil v pomen branja knjig in znanja jezikov v dobi umetne inteligence. Le-ta je po predavateljevem prepričanju le stroj, ki se ga lahko pravilno koristi, če se ohranja sposobnost branja in razumevanja kompleksnih besedil ter kritičnega mišljenja, kar človeku omogočata zlasti branje knjig in znanje več jezikov. Ljudje, ki obvladajo več jezikov, so namreč bolj kreativni, hitreje razumejo, da ljudje okoli njih razmišljajo drugače, prav tako večjezičnost poživlja možgane, je dejal predavatelj.

Vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini (I.Ž.)

Po končani otvoritveni slovesnosti se je dogajanje preselilo v prostore Dvojezične večstopenjske šole Pavla Petričiča v Špetru, kjer so svoje izkušnje izpopolnjevanja v Sloveniji posredovali Osimo štipendisti Saša Černic, Verena Čevdek, Samantha Degenhardt, Andrej Kralj, Erika Kraljič, Katja Milič, Nicole Starc in Eva Stepančič. Seminar bo z jutrišnjim dnem (4. septembrom) stopil v živo s predavanji in delavnicami, ki se bodo zvrstila do 12. septembra bodisi na daljavo bodisi v živo (v tem primeru v avditoriju višješolskega središča v Gorici oz. v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah), obsegala pa bodo tri sklope: slovenski jezik, bralno pismenost in trženje dobrih praks.