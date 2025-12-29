Silvestrska noč s temperaturami pod lediščem

V sredo, ko bodo v številnih krajih silvestrovanja na prostem, vremenoslovci napovedujejo temperature med minus 3 in minus 6 stopinj Celzija. Malo nad lediščem bodo le v slovenski Istri in ob morju, kjer pa je tudi največja verjetnost za oblačno vreme, napovedujejo na agenciji za okolje. Zaradi vetra čez dan bo večji del noči še brez megle.

V notranjosti Slovenije bo na silvestrovo v višinah začel pihati jugozahodni veter, ki bo postopoma prišel do tal, zato bo predvsem v prepišnih dolinah predvidoma dokaj jasna noč, medtem ko je v zavetrju velika verjetnost za nastanek megle proti jutru. V Ljubljani bo vrhunec silvestrovanja na prostem tudi petminutni ognjemet. Zaenkrat kaže, da bi vsaj večji del noči ostalo brez megle, proti jutru pa bi se spet lahko kje navlekla.

Še hladneje bo na silvestrsko jutro. Po napovedih agencije se bodo temperature v večjem delu nižin gibale od minus 5 do minus 10 stopinj. Na mraziščih se bodo spustile do okoli minus 15 stopinj, na Obali pa do minus 3. Zelo zimske razmere bodo v visokogorju. Medtem ko je temperatura na Kredarici danes še nad lediščem, se bo v torek občutno ohladilo. Temperatura bo padla za 15 ali celo več stopinj, tako da bo od torka naprej ves čas pod minus 10 stopinj. Proti koncu tedna bo znova topleje, saj bo ciklon v severnem Sredozemlju od jugozahoda dovajal zelo topel zrak. V soboto in nedeljo se bodo temperature tako gibale okoli 10 ali 11 stopinj, ponekod celo do 12 stopinj.