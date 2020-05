Silvia Romano je svobodna

Po 536 dneh, kolikor jih je minilo od 20. novembra 2018, ko so Silvio Romano ugrabili v Keniji, je 25-letno dekle spet na prostosti. »Bila sem močna in sem zdržala. Počutim se dobro in komaj čakam na povratek v Italijo,« so bile njene prve besede po osvoboditvi.

Vest o osvoboditvi mlade prostovoljke iz Milana, ki se trenutno nahaja v oporišču mednarodnih sil v Mogadišu, je na Twitterju objavil italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte in se ob tem zahvalil moškim in ženskam iz obveščevalnih služb.

Akcijo Informacijske in obveščevalne službe Aise je vodil general Luciano Carta, izvedli pa so jo v noči na petek sodelovanju s turškimi in somalijskimi obveščevalnimi službami.