Današnji 80. obletnici osvoboditve je Slovenska kulturno-gospodarska zveza posvetila video. V njem devet mladih iz Trsta, Gorice in Benečije deli svoja razmišljanja o ključnih vrednotah svobode in antifašizma. Sodelujejo Max Zuliani, Lisa Alaska Cencig, Tina Skabar, Jan Kalc, Sara Del Pino, Giacomo Buzzai, Katarina Visintin, Nicolò Sibau in Ester Sclauzero. Za režijo, snemanje in montažo je poskrbel Jan Mozetič.