Skupno zasegli 46 kilogramov ribjih izdelkov in naložili 27.000 evrov kazni

V aprilu so pripadniki luške kapitanije oziroma obalne straže iz Trsta, Tržiča, Gradeža, Porta Nogara in Lignana z namenom večje zaščite končnih uporabnikov poostrili nadzor nad prodajo ribjih izdelkov. Po vsej deželi so na morju in kopnem v trgovinah, javnih lokalih, ribarnicah in distribucijskih podjetjih opravili 209 kontrol. V sklopu teh so ugotovili več kršitev v zvezi s sledljivostjo, označevanjem in poteklim rokom trajanja, bodisi še užitnih kot že neužitnih rib. Zasegli so okrog 30 kilogramov ribjih izdelkov in naložili 13.142 evrov kazni. Odkrili so tudi več kršitev zaradi ribolova na prepovedanih območjih in glede varnosti dela na morju ter v zvezi s potrdilom HACCP.

Pripadniki obalne straže so nadalje v nekem supermarketu ugotovili več kršitev evropskega pravilnika o prodaji ribjih izdelkov. Naprodaj so bili ribji izdelki s poteklim rokom trajanja, brez obveznih oznak v italijanščini in ob neupoštevanju postopka HACCP. Zasegli so 16 kilogramov neustreznih ribjih izdelkov in naložili 14.000 evrov kazni. Zaradi hudih higienskih pomanjkljivosti so eno trgovino tudi zaprli.