V Sloveniji so včeraj opravili 690 PCR-testov in 5111 hitrih antigenskih testov na novi koronavirus, s katerimi so odkrili 1195 primerov okužbe.

V bolnišnicah se je zdravilo 320 ljudi (med njimi jih je bilo 75 zaradi covida, 223 pa s covidom), na intenzivni negi pa je bilo 22 pacientov (15 zaradi covida in sedem s covidom). Umrli sta dve osebi s potrjeno koronavirusno okužbo.