Slovenija ima v Rimu novega veleposlanika

Matjaž Longar je nastopil službo novega slovenskega veleposlanika v Rimu. Zamenjal je Tomaža Kunstlja, ki je diplomatsko predstavništvo, pristojno tudi za Vatikan, Tunizijo in Malto, vodil od leta 2018. Longar je v skladu z diplomatsko prakso kopije akreditiva že izročil italijanskemu zunanjemu ministrstvu, polnopravni akreditiv pa bo v kratkem na Kvirinalu izročil italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. V začetku oktobra bo na obisku na Malti spremljal predsednika Boruta Pahorju, ki ni izključeno, da se bo pred decembrskim iztekom svojega mandata na poslovilnem obisku še enkrat srečal z italijanskim kolegom.

57-letni Longar se je na ministrstvu za zunanje zadeve zaposlil leta 1993, iz diplomatskih ved se je dodatno izobraževal v Veliki Britaniji in nato na Diplomatski akademiji na Dunaju. Njegovo prvo delovno mesto v tujini je bilo na slovenskem veleposlaništvu v Rimu, kjer je bil zadolžen za spremljanje gospodarskih tokov med Slovenijo in Italijo.

Novi veleposlanik v Italiji dobro pozna stvarnost slovenske manjšine v Avstriji in Italiji. Bil je generalni konzul v Celovcu, slovensko narodnostno skupnost v FJK je pobliže spoznal tudi kot državni sekretar na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Leta 2000 je bil zaposlen v kabinetu tedanjega predsednika vlade Andreja Bajuka, kjer je bil svetovalec za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije.