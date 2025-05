Slovenija napredovala, Italija je na lestvici svobode medijev na 49. mestu

Slovenija se je na lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja uvrstila na 33. mesto, kar je devet mest višje kot lani. Med 27 državami EU pa je šele na 18. mestu, torej v spodnji polovici. Slovenija je na lestvici pridobila zlasti zaradi napredka pri političnem in pri družbenem kazalniku, so navedli v organizaciji.

Kot so zapisali, zdajšnja vlada sorazmerno spoštuje medijsko svobodo. Politične pritiske tako bolj izvajajo opozicijske stranke, ki medijem nasprotujejo in jim želijo vzeti verodostojnost.

Lestvica izraža razmere v lanskem letu, ko se je vlada odločila za zvišanje rtv-prispevka. Ministrstvo za kulturo je pripravljajo predlog novega zakona o medijih in v njem predvidelo celovito državno pomoč za medije.

Čeprav je Slovenija pokazala politično voljo za izvajanje evropskega akta o svobodi medijev, ki je v EU začel veljati leta 2024, ostaja še veliko pomembnih izzivov. Medijska svoboda v državi je namreč še vedno krhka. O tem priča tudi njeno komaj 18. mesto med 27 državami članicami EU, so opomnili.

Italija pa je na lestvici v primerjavi z lanskim letom zdrknila za tri mesta in je trenutno na 49. mestu. Kot so navedli pri nevladni organizaciji, svobodo tiska na jugu Italije ogrožajo predvsem organiziran kriminal in druge skrajne skupine, ki z nasiljem novinarjem preprečujejo, da bi opravljali svoje delo. Novinarji pa se v Italiji pritožujejo tudi zaradi političnih pritiskov. Vse več je namreč ovadb zaradi obrekovanja, ki jih politiki in drugi vplivni posamezniki vlagajo proti novinarjem z namenom utišanja kritičnih glasov.