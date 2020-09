Slovenska naveza vso noč obtičala v steni

Gorski reševalci z Rablja in reševalci finančne straže so zjutraj rešili slovensko navezo, ki je sinoči obtičala v steni gore Viš v Julijcih, kakih 300 metrov pod vrhom Divje koze. Trije alpinisti, dve ženski in en moški, so se znašli v težavah in ob 19.30 sprožili alarm. Na kraj je že sinoči priletel reševalni helikopter, ki pa zaradi močnega vetra ni uspel izpeljati reševalne akcije. Reševalci so bili nato vso noč v stiku z alpinisti, ki so noč preživeli v steni.

Danes zjutraj je reševalna akcija s helikopterjem vendarle uspela, saj je ponoči veter oslabel. Slovenske alpiniste so privezali in jih z vitlom dvignili v helikopter ter jih nato prepeljali v dolino. Nihče ni bil poškodovan. Po zdravniškem pregledu so samostojno odpeljali domov.