Slovenska vlada kljub pritiskom naftnih trgovcev ni zvišala marž za bencin in dizel

Slovenska vlada je danes potrdila novo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki interval za določanje cen goriv ohranja pri 14 dneh. Kljub drugačnim prvotnim informacijam pa ni spremenila najvišjih dovoljenih marž za gorivo, k čemur so jo pozvali naftni trgovci. Enoletna uredba bo začela veljati v torek.

Najvišja dovoljena marža trgovcev ostaja 0,0794 evra za liter bencina, 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,08 evra za liter kurilnega olja, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje (Ukom).

Vlada tako ni uslišala pozivov naftnih trgovcev k zvišanju marž, češ da so odločno prenizke za konkurenčno poslovanje. Sprva je bil med vladnimi gradivi sicer objavljen predlog, ki je predvideval zvišanje najvišjih dovoljenih marž za bencin in dizel za dva centa, vendar je šlo po pojasnilih Ukoma za pomoto.

Interval za določanje cen goriv je nameravala vlada sprva podaljšati s 14 na 28 dni, kar je prav tako razburilo trgovce, a si je na koncu očitno premislila.

Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

Višina dodatka za biokomponento 95-oktanskega bencina ostaja pri petih odstotkih.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.