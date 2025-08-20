Slovenska vojska dostavila pomoč za Gazo

Slovenska vojska je včeraj skladno z odločitvijo Vlade Republike Slovenije s transportnim letalom Spartan C-27 v Jordanijo dostavila prvi del materialne pomoči, namenjeno palestinskemu civilnemu prebivalstvu. Gre za pomoč v obliki hrane in odej iz materialnih zalog Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.

Slovenska vlada je 6. avgusta namreč odločila, da palestinskemu civilnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi neprekinjenih napadov na Gazo, preko Jordanije pošlje materialno pomoč v obliki hrane in odej v vrednosti več kot 800.000 evrov. Prvo od skupnih treh pošiljk materialne pomoči, ki jo je Republika Slovenija namenila civilnemu prebivalstvu Gaze, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki pospremil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. Ob tem je poudaril, da je ljudem v stiski na vojnem območju v Gazi treba pomagati in podati roko. »V Gazo preko Jordanije pošiljamo hrano in odeje, da ne bodo ljudje lačni in da jih ne bo zeblo v porušeni Gazi. Prvič v zgodovini te države to tja pošiljamo z lastnimi zmogljivostmi Slovenske vojske. Pomoč bo v treh naletih, predvidoma do konca avgusta, prepeljana z letalom Spartan C-27,« je še poudaril minister Sajovic.