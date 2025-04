Slovenske bencinske servise naj bi oropal moški s Tržaškega

Koprski kriminalisti so izsledili domnevnega roparja, ki je v času med 31. decembrom in 6. marcem oropal štiri obmejne bencinske servise. Na Okrožno državno tožilstvo v Kopru so podali kazensko ovadbo zoper 49-letnega državljana Slovenije brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki je na svoje nezakonite podvige vsakič prispel s Tržaškega. Ugotovljeno je bilo tudi, da živi na Tržaškem, kamor se je vračal po opravljenih ropih.

Vsa omenjena kazniva dejanja je opravil na podoben način, in sicer z zakritim obrazom, v rokah pa je držal predmete podobne pištoli in revolverju. Storilec je v vseh primerih grozil zaposlenim na bencinskih servisih in pobral denar iz blagajne. Skupno si je nezakonito prilastil več kot 30.000 evrov gotovine.

Kriminalisti so ugotovili, da gre za moškega, ki so ga v preteklosti tako v Sloveniji kot tudi v Italiji organi pregona obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj. Ob kriminalistični preiskavi, v okviru katere je glede na omenjena dejstva in okoliščine koprska policija čezmejno sodelovala tudi z italijanskimi varnostnimi organi, so ugotovili, da je 49-letnik osumljen tudi tatvine goriva na enem od koprskih bencinskih servisov.

Med preiskavo so slovenski policisti intenzivno iskali osumljenca, ki ga pa v Sloveniji niso izsledili. 19. marca pa jih je tržaška kvestura obvestila, da so 49-letniku v Trstu odvzeli prostost, ker je oropal eno od mestnih trgovin. Moškemu grozi zaporna kazen od enega do petnajstih let. Koprski kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, ker sumijo, da je storil še druga kazniva dejanja.