Slovenske ceste manj smrtonosne od povprečja EU

V Evropski uniji je bilo leta 2023 v povprečju v cestnem prometu 46 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, v Sloveniji pa 39, kažejo podatki Eurostata. Kot poudarjajo na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) preliminarni rezultati za leto 2024 kažejo na dodatno izboljšanje. Leta 2024 je bilo v Sloveniji 32 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, država pa je zasedla 8. mesto v EU.

Slovenija se je tako lani premaknila za pet mest višje po lestvici od svoje uvrstitve leta 2023 in se povsem približala najbolj razvitim državam na področju varnosti cestnega prometa. »Lani je tako na cestah umrlo kar 18 odstotkov manj ljudi kot leto prej, hkrati pa najmanj, odkar vodimo statistiko,« so za STA zapisali na AVP. Ocenjujejo, da je rezultat splet načrtnega, učinkovitega in dolgoročnega dela na področju preventive in varnosti v cestnem prometu.

Najnižje stopnje smrtnih žrtev v cestnem prometu so zabeležili na Švedskem, in sicer 22 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, Danskem (27) in Malti (30). Nasprotno so najvišji stopnji zabeležili v Bolgariji in Romuniji (obe 81).