Slovenski dijaki ponovno uspešni na mednarodni računalniški olimpijadi v Egiptu

Zaključila se je 36. mednarodna računalniška olimpijada, ki je potekala v Egiptu med 1. in 8. septembrom. Član slovenske ekipe štirih dijakov Jakob Žorž (Gimnazija Škofja Loka) si je v konkurenci 362 dijakov iz 91 držav priboril srebrno odličje, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Žorž je srebro dodal lanskemu bronu.

Mladi s celega sveta so se na dvodnevnem tekmovanju v tednu olimpijade pomerili v programiranju. Komisija je podelila 34 zlatih, 61 srebrnih in 91 bronastih medalj. Z vsemi možnimi točkami (600) je zmagal kitajski tekmovalec.

Slovenijo so v Aleksandriji poleg Jakoba Žorža zastopali Luka Heric (II. gimnazija Maribor), ki se programiranja poleg Žorža uči v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana, pa tudi Žan Pustoslemšek (Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem) in Brest Lenarčič (Šolski center Rogaška Slatina, Gimnazija Rogaška Slatina), so sporočili iz zveze.

Ekipo sta v Egiptu spremljala mentorja in člana komisije ZOTKS Simon Weiss in Darko Pevec.

Mednarodna računalniška olimpijada je ena od petih letnih mednarodnih naravoslovnih olimpijad. Letos jo gosti Arabska akademija za znanost, tehnologijo in pomorski promet.