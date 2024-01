Slovenski gasilci obiskali civilno zaščito iz FJK

Slovenski gasilci iz Šempetra in Nove Gorice so včeraj obiskali sedež civilne zaščite iz FJK v Palmanovi. Po sprejemu in pozdravih v veliki dvorani so jih funkcionarji deželne civilne zaščite pospremili še na ogled operativne sobe ter operativne sobe interventne telefonske številke za klice v sili 112.